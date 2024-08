Hohe Wellen schlägt die Diskussion über die Gastronomie am Wörthersee, nachdem sich der bekannte Meinungsforscher Christoph Haselmayer über die Ausrichtung derselben in den Sozialen Netzwerken echauffiert hatte. Auslöser waren Kosten von acht Euro für einen Extra-Teller im Restaurant „Miralago“ in Pörtschach am Wörthersee. Es handelt sich dabei um einen Sommer-Ableger des Okto Dining in der Klagenfurter Innenstadt, das sich dafür bis Oktober in der Sommerpause befindet - dort gelten im Übrigen dieselben Regelungen.