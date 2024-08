Der Appetit aufs Essengehen ist in den vergangenen Jahren vielen Österreichern vergangen. Denn aufgrund der gestiegenen Lebenskosten haben etliche weniger Geld für „Luxus“ wie Lokalbesuche in der Brieftasche und laut Statistik Austria zählen die heimische Gastronomie und Hotellerie zu den Preistreibern. Sogar als im Juli die Inflation in Österreich erstmals seit Jahren unter drei Prozent gesunken ist, strich Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas hervor, dass die Preisanstiege in der Gastronomie nach wie vor überdurchschnittlich hoch sind.