Bitte lesen Sie weiter, obwohl nun das Wort „Gruppenreise“ fällt. Wir laden Sie zu einer solchen ein, aber ganz individuell: Werden Sie Mitglied unserer Facebook-Gruppe „Alpe Adria Kleine Zeitung“! Der Name ist, ehrlich gesagt, nicht besonders originell, aber er passt zum Inhalt: News und Tipps aus dem nahen Süden, den wir so lieben. Fast 5500 Leser sind schon „Gruppenreise-Mitglieder“ und wir laden auch Sie herzlich ein, beizutreten – und beizutragen: Fotos, Tipps, Kritik. Alle Beiträge zum Thema sind willkommen! Als Inspiration hier, wie gewohnt, unsere Neuigkeiten aus Italien, Slowenien und Kroatien.

Drohnen-Feuerwerk über Venedig

Ein beeindruckendes Video zeigt, wie beim „Festa del Redentore“ 1500 Drohnen bunte Bilder in den Nachthimmel von Venedig gemalt haben. Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten kamen 100.000 Menschen.

Ein Unglück kommt selten allein

Exklusiv vorab: die „Post aus Grado“ von Autor Stefan Maiwald, der seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel lebt. Diesmal schreibt er über einen Stromausfall, der die halbe Insel für sechs Stunden lahmgelegt hat.

In der Heimat des Radsport-Helden

Der Slowene Tadej Pogačar hat in überlegener Manier zum dritten Mal die Tour de France gewonnen. Er stammt aus Komenda, das nur gut eine Autostunde von Klagenfurt entfernt liegt. Dort ist man natürlich stolz auf ihn.

Vom Großglockner zur Adria

Der Alpe-Adria-Trail mit 43 Tagesetappen vom Gletscher zum Meer steht schon lange für naturnahen Urlaub. Jetzt wird die nächste Stufe gezündet: „Wandern ohne Fußabdruck“. Kollege Ernst Sittinger hat’s getestet.

Der schönste Wasserfall im Soča-Tal

In der Nähe des bekannten slowenischen Tourismusortes Kobarid befindet sich einer der spektakulärsten Wasserfälle der Julischen Alpen. Der geheimnisvolle, in einer Halbhöhle liegende Veliki Kozjak (Großer Kozjak) besticht durch seine leuchtend grüne Farbe. Wie man hinkommt, beschreibt Herbert Raffalt in seinem Tourentipp.

Vom Jakobuswein zum „Capo Vaticano“

Dieser Tage Villacher Kirchtag, Österreichs größtes Brauchtumsfest. Traditionell dabei: viele Gäste und Gastronomen aus dem Alpen-Adria-Raum. Ab Dienstag werden als Premiere erstmals Jakobuswein, Jakobszwickl und „Capo Vaticano“ serviert.