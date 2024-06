Darf’s heute ein bisserl Bär sein? Keine Angst. Wir haben keinen erlegt und zerteilt, sondern nur erwischt – mit der Kamera. Kleine-Zeitung-Fotograf und Lost-Places-Experte Helmuth Weichselbraun hat sich mit einer Fotosafari in einem Wald irgendwo im slowenischen Nirgendwo einen Traum erfüllt. Eine Urinflasche und ich durften ihn begleiten. Der Ausflug war nichts für schwache Nerven, aber, kurz gesagt, bärig. Viel Vergnügen mit den dazugehörigen Fotos und Videos sowie mit unseren weiteren News aus dem nahen Süden!

Italien führt Grenzkontrollen wieder ein

An der Grenze zu Italien wird seit 5. Juni vorübergehend wieder kontrolliert. Grund ist ein Treffen von Staats- und Regierungschefs in Apulien. Die Sicherheitsmaßnahmen sollen zwei Wochen dauern.

Komitee will der Pfingstparty in Lignano einen Riegel vorschieben

Lärm, Alkoholexzesse, Müll und Ausschreitungen: Mehr als 1500 Menschen haben eine Petition unterschrieben, weil sie sich von den Feiernden zu Pfingsten in Lignano belästigt fühlen.

„Spinnen“ und „Kaninchen“ in der Adria

Ob Blaukrabbe, Seespinne oder Rotalge: Immer wieder werden neue Arten ins Mittelmeer eingeschleppt und verdrängen dort heimische Tiere und Pflanzen.

Radweg von Süditalien bis Griechenland

Die EU will in den kommenden Jahren Millionen in den adriatisch-ionischen Radweg investieren. Er führt von Süditalien über Venedig, den Golf von Triest, Portorož, Kroatien, Bosnien, Serbien und Montenegro bis nach Griechenland.

Happy End für die Brücke von Omiš

Die spektakuläre Brücke von Omiš war Dauergast in unseren Alpe-Adria-Schlagzeilen. Nun wurde das Bauwerk endlich für den Verkehr freigegeben. Aus journalistischer Sicht fast schade.

Wenn draußen der Bär lauert

Bitte recht freundlich! In Slowenien kann man Fotoansitzhütten mieten, um, wie eingangs schon erwähnt, in freier Wildbahn mit dem Objektiv auf Bärenjagd zu gehen. Ein echtes Abenteuer.

Sizilianische Reisbällchen einmal anders

Arancini sind ein Highlight der traditionellen sizilianischen Küche. Man kann sie aber auch kreativ „internationalisieren“ – zum Beispiel mit Speck aus dem Kärntner Gailtal. Wir haben das Rezept.