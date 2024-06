Draußen, zwischen Hotels, Apartmentanlagen, Villen und dem einzigen Supermarkt des Ortes, nimmt die Sommersaison gerade Fahrt auf. Drinnen, im mehr als 500 Jahren alten Franziskanerkloster von Porat auf der kroatischen Insel Krk, wirkt die Stille deshalb irgendwie noch ein bisschen andächtiger. Und ein Blick in den Schaukasten neben der Kirchentür macht viel nachdenklicher als es ein Urlaubstag in der Definition unserer Freizeitgesellschaft erlaubt. Auch hier hängt ein Plakat, mit dem Angehörige auf das Schicksal eines Familienvaters aus Wien aufmerksam machen. Der damals 61-jährige Demenzkranke ist vor einem Jahr auf Krk spurlos verschwunden. Seine Verwandten haben die Hoffnung auf Gewissheit bis heute nicht aufgegeben. Sie ersuchen Einheimische und Urlauber die Augen offen zu halten. Eine Bitte, die wir hiermit weitergeben, falls Sie demnächst in die Gegend kommen sollten.

Das sind alle 486 Radarfallen in Kroatien

Ein Blick auf diesen Artikel kann vor der Fahrt in den Urlaub nicht schaden: Ein kroatisches Nachrichtenportal listet alle Standorte auf, an denen Kameras zur Geschwindigkeitskontrolle installiert sein können.

Alle fragen sich: Wie konnte das passieren?

Exklusiv vorab: die „Post aus Grado“ von Autor Stefan Maiwald, der seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel lebt. Diesmal beleuchtet er die Hintergründe der Beinahe-Katastrophe, als das Ausflugsschiff „Audace“ mit 80 Menschen an Bord in Seenot geriet. Schuld könnten E-Bikes gewesen sein.

Andreas Gabalier rockte Lignano

Im oberitalienischen Badeort Lignano trug man kürzlich Lederhose und Dirndl. Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier gab am Strand der Urlaubsmetropole ein umjubeltes Konzert.

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig…

… eine Kreuzfahrt, die ist schön: Die schwimmende Luxusstadt MSC Seaview - 339 Meter lang und 74 Meter hoch – verbindet Barcelona, Cannes, Genua, Cinque Terre, Rom und Palma. Ein Blick ins Logbuch des Kreuzfahrtriesen.

Mit dem E-Bike zum Salz des Lebens

Die schönsten Ausflüge rund um die Halbinsel Punta Skala nördlich von Zadar in Kroatien: Mit dem E-Bike geht’s zum Beispiel in das historisch interessante Städtchen Nin und dessen Salinen.

Kochen wie eine italienische Oma

Stefan Maiwald berichtet für uns nicht nur regelmäßig aus Grado. Er schreibt auch Bücher. Aus seinem neuesten Werk stammen fünf Tipps, wie man seine italienisch inspirierten Kochkünste verfeinern kann. Gutes Gelingen!

Ein Erbe, das man antreten sollte

Slowenien ist reich an Stätten, Veranstaltungen und Traditionen, die von der UNESCO unter einen besonderen Schutz gestellt wurden. Zehn Welterbe-Trips, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.