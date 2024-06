In Montenegro, Bosnien und dem größten Teil der kroatischen Adriaküste, wo die Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius erreichten, kam es am Freitag zu einem großflächigen Stromausfall, wie der montenegrinische Stromversorger CEDIS und lokale Medien berichteten.

Ein Reuters-Reporter berichtete, dass die Hauptstadt Sarajevo sowie die Städte Banja Luka und Mostar ohne Strom seien. Lokale Medien sprachen von einem Stromausfall im ganzen Land.

Störung in Montenegro soll Stromausfälle verursacht haben

Der kroatische Stromversorger HEP erklärte, der Stromausfall in Teilen des Landes sei durch eine internationale Störung verursacht worden, die mehrere Länder betroffen habe. Der kroatische Übertragungsnetzbetreiber führt derzeit eine Analyse mit den Netzbetreibern der Nachbarländer durch, um die Ursache zu ermitteln. HEP erklärte, es habe seine Produktionskapazitäten in vollem Umfang in Betrieb genommen, um „die Versorgung in kürzester Zeit“ sicherzustellen.

Der größte Teil der kroatischen Adriaküste war ohne Strom, berichtete das staatliche Fernsehen HRT. Demnach kam der Verkehr in der Küstenstadt Split zum Erliegen, nachdem die Ampeln ausgefallen waren. Die Sirenen der Krankenwagen seien in der ganzen Stadt zu hören gewesen, hieß es. Der albanische Fernsehsender Top Channel berichtete, dass in einer Reihe von Städten, darunter auch in der Hauptstadt Tirana, der Strom ausgefallen sei. Der Sender zitierte Quellen, die sagten, dass die Störung einer Verbindungsleitung in Montenegro den Stromausfall verursacht habe.