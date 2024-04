Starke Sturmböen sorgten am Ostermontag in der Steiermark für einen ruppigen Start in den Tag. Am Morgen waren in etwa 2000 Haushalte ohne Strom. Am stärksten betroffen waren die Gebiete im Mürztal etwa Neumarkt an der Mürz, Aflenz, Mautern, Kalwang aber auch in Kleinlobming und in Deutschlandsberg in der Weststeiermark oder ganz im Norden in der Nähe von St. Gallen gab es Stromausfälle. „Die meisten davon sind bereits behoben oder werden im Kürze wieder am Netz sein“, erklärt Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris. Doch eine größere Störung in Kammern im Liesingtal sorgte am Montagmittag für einen zusätzlichen Ausfall von 3000 Haushalte. Die Gründe dafür sind derzeit noch unklar. Laut der Übersichtskarte der Energie Steiermark sind aktuell 139 Stationen in der Steiermark von Störungen betroffen.

Zahlreiche Bäume blockierten Straßen, beispielsweise auf der B113 zwischen Mautern und Liesingau oder auf der B145 bei Pürgg. Auf der Planai und am Galsterberg wurde der Skibetrieb eingestellt. Sowohl zwischen Schladming und Haus als auch zwischen Bad Aussee und Bad Mitterndorf wurde der Zugverkehr wegen Unwetterschäden unterbrochen. Die ÖBB haben bereits den Schienenersatzverkehr eingerichtet.