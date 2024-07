Mit unglaublichen sechs Millionen Nächtigungen pro Jahr gehört Bibione in Venetien selbst nach italienischen Maßstäben zu den „Giganti“. Dabei ist der Badeort mit seinen 100.000 (!) Gästebetten nicht einmal eine eigene Kommune, sondern Teil der Gemeinde San Michele al Tagliamento. So wie der zu Friaul-Julisch-Venetien gehörende Strand-Nachbar Lignano darf sich Bibione rühmen, in die Werke von Ernest Hemingway lobend Eingang gefunden zu haben, etwa in „Über den Fluss und in die Wälder“.

Hemingway beschrieb zwar die Naturschönheiten der späteren touristischen Epizentren an der Oberen Adria anschaulich und breitenwirksam, wirklich im Bewusstsein von Millionen Touristen vor Ort verankert sind diese jedoch nicht. Das soll sich jetzt ändern: Bibione ist gerade dabei, sich förmlich neu zu erfinden. Im Mittelpunkt steht dabei die Wiederentdeckung des 300 Hektar großen Naturparks Valgrande, nur einen Fußmarsch von Stadt und Strand entfernt.

Weil Natur im Tourismus meist auch einen materiellen Wert hat, gilt es hier Eintritt zu bezahlen (8 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder), etwa um Ausgrabungen zu besichtigen, eine Radtour zu unternehmen oder die Vogelpopulation zu erkunden. Einen Besuch ist das Valgrande jedenfalls wert. Der Eingang liegt – wie passend – hinter dem Restaurant „l’Havana“, eine Huldigung an den großen Meister Hemingway, dem Bibione viel zu verdanken hat.

