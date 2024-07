Ein Sonnenbrand, Sand in der Kleidung oder gar ein Jetlag - die Nachwehen eines Urlaubs sind nicht immer angenehm und manchmal kosten sie nicht nur Nerven, sondern auch Geld. Zum Beispiel wenn eine Zahlungsaufforderung ins Haus flattert. Was also tun, wenn man an der Adria zu schnell gefahren ist oder falsch geparkt hat? Kollegin Manuela Kalser hat recherchiert und weiß, dass die Stolperfallen nicht nur auf der Straße lauern. Auch vermeintliche Schnäppchen am Strand können teuer kommen.

Weitaus erfreulicher ist die Post, die wir Ihnen frei Haus mit diesem Newsletter zustellen: Exklusiv vorab berichtet Autor Stefan Maiwald dieses Mal in seiner „Post aus Grado“ über heiß begehrte Immobilien und ein inoffizielles Fundbüro in der Kirche.

Wo sonst noch die Post abgeht? Auch das können Sie hier nachlesen. Viel Vergnügen!

Vorsicht bei Schnäppchen am Strand

Wie lange dürfen Jugendliche am Abend alleine unterwegs sein? Was ist, wenn ich eine gefälschte Markenhandtasche kaufe? Kärntner Anwälte geben Auskunft.

„Müssen die Invasion des Killers der Meere stoppen“

Die Blaukrabbe ist in Italien zur Plage geworden und richtet große Schäden an. Venetien ist die am stärksten betroffene Region. Fischer fordern unkonventionelle Art der Problemlösung.

Erster Kopftuch- und Burkini-Strand an der Adria eröffnet

In Ulcinj, der südlichsten Stadt Montenegros, wurde der erste Strandabschnitt an der Adriaküste eröffnet, zu dem ausschließlich Frauen mit Kopftuch Zugang haben.

Wo Bosnien am schönsten ist

Orientalisches Flair, religiöse Zentren, ein Mix der Kulturen und atemberaubende Natur abseits der Massen. In Bosnien und Herzegowina gibt es weit mehr zu erleben als gemeinhin angenommen.

Immobilienmarkt in Grado so heiß wie nie

Exklusiv vorab: die „Post aus Grado“ von Autor Stefan Maiwald, der seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel lebt. Der Immobilienmarkt dort ist heiß wie nie.

Schnell und einfach: Pfannenlasagne

Bettina Ganglberger ist eine Foodbloggerin aus Graz und teilt regelmäßig Rezepte - wie zum Beispiel dieses hier. Wie man mit einer vegetarischen Pfannenlasagne sogar Fleischtiger überzeugt.

Der Sonnengott und seine dunklen Geheimnisse

Der im ganzen damaligen römischen Reich praktizierte Mithras-Kult gilt bis heute als Mysterium. Anhänger der Religion trafen sich auch in einer Höhle im Süden von Kroatien.