Meine Lebens- und Reisebegleiterin verdächtigt mich regelmäßig, in unseren gemeinsamen Urlauben heimlich für diverse Publikationen zu recherchieren. Sie hat damit natürlich recht. Das Ergebnis können Sie dem aktuellen Beitrag in der Rubrik „Streng geheim“ am Ende dieses Newsletters entnehmen. Meine liebe Gefährtin ist, wie beschrieben, übrigens tatsächlich im klimatisierten Auto sitzen geblieben, weil ihr 33 Grad Außentemperatur zu viel waren, um einen „alten Stein“ in Slowenien anzuschauen. Nachsatz: „Außerdem wirst du ihn doch sowieso von allen Seiten fotografieren.“ Stimmt.

Vielleicht haben Sie ja mehr Interesse an meiner Entdeckung.

Rätselraten um Temperatursturz in der Adria

Vor der kroatischen Küste ist die Wassertemperatur Ende Juli von knapp 30 auf 19 Grad Celsius gefallen. Einheimische, Urlauber und Experten wundern sich. Schuld könnten Stürme gewesen sein – oder auch nicht.

Neue Sperrstunde und Alkoholverbot in Triest

Der Bürgermeister der italienischen Hafenstadt Triest hat nach mehreren Schlägereien unter Jugendlichen eine Verordnung unterzeichnet, welche die Schließung von Bars und Lokalen im Zentrum ab 23.30 Uhr vorsieht. Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist von 22 bis 6 Uhr verboten. Die „Prohibition“ gilt vorerst bis September.

Lignano beklagt Rückgang der Gäste aus Österreich

Nix „tutto gas“?! Der italienische Badeort Lignano meldet weniger Urlauber aus Österreich. Schuld daran könnten Preissteigerungen und das schlechte Wetter zu Saisonbeginn sein. Und dabei hat alles so schön begonnen - u. a. mit einem Konzert von Andreas Gabalier am Strand.

Wenn der Haus- den Flaschenwein ersetzt

Exklusiv vorab: die „Post aus Grado“ von Autor Stefan Maiwald, der seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel lebt. Diesmal berichtet er über sparsame Urlauber und einen Skandal, der Einheimische und Touristen gleichermaßen bewegt. Die Sardelada ist ausgefallen!

Orte, die man gesehen haben muss

Die UNESCO hat 24 neue Welterbestätten gekürt. Unter den „Ausgezeichneten“ sind auch eine Straße in Italien und eine Höhle in Bosnien-Herzegowina.

Monolith mit rätselhaften Strahlenmännchen

Im Hinterland der slowenischen Hafenstadt Koper beflügelt ein Stein am Straßenrand seit Jahrhunderten die Fantasie. Auf zwei Seiten sind Menschen in einem Strahlenkranz abgebildet. Manche Forscher schätzen, dass die Darstellung bis zu 3000 Jahre alt ist.

Bergradeln im Kurvenreich der Südtiroler Dolomiten

In den Bergen rund um Alta Badia kann man es sich leicht machen oder schwer, man kann für sich alleine radeln - oder gemeinsam mit 5999 anderen Radbegeisterten. Hauptsache, es geht bergauf.