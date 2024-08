Die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Donnerstag auf einem Platz in der slowenischen Grenzstadt Nova Gorica während der Renovierungsarbeiten des Bahnhofs gefunden wurde, ist am Sonntag reibungslos beendet worden. 4400 Personen in Nova Gorica und in der italienischen Grenzstadt Görz (Gorizia) mussten evakuiert werden.

Ab 7 Uhr verließen die Einwohner im Umkreis von 600 Metern um den Bahnhof mit Unterstützung des Zivilschutzes und der Präfektur ihre Häuser. Um 10 Uhr kamen die Bombenentschärfungsexperten zum Einsatz, die den Sprengkörper in etwas mehr als einer Stunde entschärften. Neben rund 3000 slowenischen Staatsbürgern waren auch 1400 Einwohner von Görz im grenznahen Gebiet von der Evakuierung betroffen. Der Bürgermeister von Görz, Rodolfo Ziberna, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA, die Entschärfung sei reibungslos verlaufen.

Weitere Bomben entschärft

Schon mehrmals hatten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden müssen, die bei den Renovierungsarbeiten des Bahnhofs im Hinblick auf das Event „Go!2025“ gefunden worden waren. Görz und Nova Gorica werden 2025 als Nachbarstädte Europas erste grenzüberschreitende Kulturhauptstadt.