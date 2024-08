Um das Risiko von Übertragungen des West-Nil-Virus durch Gelsen möglichst gering zu halten, wurde heuer im Frühling in den von Touristen besonders frequentierten Zonen in Lignano Gift gesprüht. Trotzdem wurde jetzt eine West-Nil-Infektion bei einem Einheimischen bestätigt. Er hat seinen Wohnsitz in Lignano Pineta.