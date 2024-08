Zu einer Tragödie kam es am Montag im italienischen Badeort Bibione an der Oberen Adria. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ist ein achtjähriges Mädchen aus Deutschland im Familienurlaub ertrunken. Das Kind war am Strandabschnitt auf Höhe der Piazza Zenith im Wasser. Laut Auskunft der Carabinieri war das Mädchen, das schwimmen konnte, alleine baden gegangen. Die Eltern passten vom Ufer auf. Da sich sehr viele Menschen zu diesem Zeitpunkt im Wasser befanden, bemerkten die Eltern zuerst nicht, dass sich das Mädchen plötzlich in Schwierigkeiten befand. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät.

Badegäste schlugen Alarm und ein Rettungsschwimmer eilte dem Kind sofort zu Hilfe. Dieser brachte das Mädchen an Land, wo es von Ärzten der nahe gelegenen Notafunahme erstversorgt wurde. Auch ein Hubschrauber aus Padua wurde angefordert. Doch für die Achtjährige kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von Carabinieri aus Bibione durchgeführt und von der Staatsanwaltschaft Pordenone koordiniert.