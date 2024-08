Mehr als 40 Produzenten, 40 Veranstaltungen, 30 Köchinnen und Köche aus Österreich, Slowenien und Italien, 18 köstliche Tage: In und um Klagenfurt gehen von 5. bis 22. September die siebenten Tage der Alpen-Adria Küche – wieder präsentiert von der Kleinen Zeitung, veranstaltet vom Tourismusverband Klagenfurt – über die Bühne.

Foto-Rückblick auf die Genussmeile 2023:

„Es ist die unglaubliche Bandbreite an unterschiedlichen Formaten, die wir hier gemeinsam geschaffen haben – immer darauf bedacht, Menschen, die sich für hochwertige Nahrungsmittel und hochwertiges Essen interessieren, abzuholen und eine Gegenposition zu Convenience, Standardisierung und Unkreativität zu bilden“, sagt Helmuth Micheler, Geschäftsführer Tourismus Klagenfurt. Einer der geschmackvollen Höhepunkte ist die beliebte Alpen-Adria Genussmeile in der Klagenfurter Innenstadt. Weitere „Zutaten“ des Festes sind unter anderen das Kärntner Winzerfest, das Alpen-Adria Lammfest oder der Alpen-Adria Genusstisch am 21. September mit neun Marktköchen und ebenso vielen Gängen in der Markthalle am Benediktinermarkt.

„Das größte Kulinarik-Festival Kärntens zeigt die ganze Bandbreite von Produkten wie auch Zugängen zum Kochen und gibt Anleitungen, um das Essen wieder zu etwas Besonderem zu machen und die Leistungen, die dahinter stecken, zu würdigen“, so Adi Kulterer, Gastronom und Vorsitzender des Tourismusverbandes Klagenfurt.

Foto-Rückblick auf das Lammfest 2023:

Bei verschiedenen Events die Kochlöffel schwingen werden zum Beispiel die slowenischen Spitzenköche Mojmir Šiftar (PEN-Klub, Ljubljana) und die Haubenköche David Vračko (Restaurant MAK, Maribor) sowie Luka Košir (Brunarica Grič, Horjul), dazu aus Italien Michelin-Starkoch Leandro Luppi (Vecchia Malcesine, Gardasee) oder Domenico Riccardi (Locanda MaMaGió, Treviso). Aus Österreich sind Fünf-Hauben-Koch Andreas Döllerer (Döllerer, Golling), Gastronom des Jahres 2024 Josef Mühlmann (Der Gannerhof, Osttirol) oder Robert Hocker (Refugium am See, Altaussee) mit von der Partie.