In Italien sind am Montag zwei Menschen in einem Sturm ums Leben gekommen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, handelt es sich bei den Opfern in der süditalienischen Region Apulien um ein zwölf Jahre altes Mädchen und einen Arbeiter. Das Mädchen wurde demnach im Badeort Bisceglie nördlich von Bari von einem umstürzenden Baum erschlagen, der Arbeiter starb in der Küstenstadt Tarent bei Wartungsarbeiten an einer Straßenlaterne.

Der italienische Zivilschutz hatte für neun südliche Regionen Unwetterwarnungen herausgegeben, neben Apulien waren unter anderem auch Sizilien und Kalabrien betroffen. Der Zivilschutz warnte vor starkem Wind und Sturmfluten im Süden Italiens sowie vor Gewittern im Zentrum und im Norden des Landes.