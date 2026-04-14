„Das ist einer der schönsten Plätze überhaupt“, schwärmt der passionierte Salzburger Freizeit-Pilot Gerald Lehner über den Flughafen Nicelli am Lido di Venezia. „Für die Passagiere und mich ist es ein besonders romantisches Erlebnis, zuerst von Lignano die Strände am Meer entlangzufliegen. Bei Cavallino tauchen dann die Lagune und das historische Venedig am Horizont auf und wenn man schließlich am Lido landet, fühlt man sich selbst mit aller modernen Technologie in der viersitzigen Cirrus SR 20 um 100 Jahre zurückversetzt.“ Tatsächlich wurde hier vor 100 Jahren ein großes Kapitel europäischer Zivilluftfahrt aufgeschlagen.

Bereits 1926 nach Klagenfurt

Genau am 18. August 1926 startete von einer neu angelegten 1000-Meter-Grasbahn einer der ersten regulären Passagierflüge Italiens: eine Transadriatica-Maschine Junkers G 24 mit vier Passagieren nach Wien via Klagenfurt. „Regelmäßiger italienischer Luftdienst“ verhieß ein Plakat von damals mit Bildern vom Stephansdom und der Basilika San Marco mit skizzierter Luftbrücke. Betreiber Ingenieur Renato Morandi begründete die Società Anonima Transadriatica, die später in Ala Littoria aufging, auf die 1946 die Alitalia folgte. Der Platz hieß zunächst Aeroporto di Venezia-San Nicolò und zählte mit Rom und Mailand zu den ersten kommerziellen Flughäfen Italiens. 1927 und 1928 erzielte der legendäre Pilot Mario de Bernardi hier zwei Weltrekorde im Geschwindigkeitsflug mit Schwimmerflugzeugen.

Ein altes Werbeplakat verspricht eine „Luftbrücke“ zwischen Stephansdom und der Basilika San Marco © Adi Winkler

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Art déco und filmreife Schönheit

Am nördlichen Ende des Lido di Venezia empfängt der Flughafen Passagiere und Besucher mit Ruhe und Überschaubarkeit. Der Kirchturm der 800 Jahre alten Chiesa San Nicolo überragt den Tower souverän, am Rande der Grasbahn stehen vereinzelt ein- und zweimotorige Maschinen, ein Hubschrauber für Venedig-Rundflüge sowie Sicherheitsfahrzeuge. Dabei ist der Flughafen für Sport- und Geschäftsflüge mit weit über 6000 Flugbewegungen im Jahr überaus belebt. „2025 war mit 3300 Landungen und ebenso vielen Starts sowie 4500 Passagieren ein erfolgreiches Jahr“, verrät Stefano Mecconi von der Flughafengesellschaft. Besonders zur Kunst- und Filmbiennale tummeln sich die Privatflugzeuge. Von filmreifer Schönheit ist das 1935 eingeweihte Terminalgebäude – entworfen von den Architekten Felice Santabarbara und Mario Emmer, mit Fresken von Giovanni Nei Pasinetti. Der Bau ist ein perfekt erhaltenes Beispiel rationalistischer 1930er-Jahre-Architektur. Art déco vom Feinsten, auch das Interieur bis ins Restaurant.

Eine Ausstellung „From Venice to the World“ verrät, dass die Ursprünge weit zurückreichen. 1911 überflog der Flugpionier Alessandro Umberto Cagno als Erster mit einem Flugzeug die Markusbasilika. Ab 1915 diente der Exerzierplatz des Forte San Nicolò als improvisiertes Feld: Eine französische Staffel verteidigte Venedig gegen österreichisch-ungarische Angriffe. 1918 nutzte Gabriele D’Annunzio das Gelände für die 1. Lufttorpedo-Staffel der italienischen Marine. Seinen Namen verdankt der Flughafen dem Jagdflieger Giovanni Nicelli, ein hochdekorierter „Asso“ im Ersten Weltkrieg mit acht bestätigten Luftsiegen. Er starb 1918, als sein Flugzeug bei einem Einsatz maschinell versagte. Bis 1939 war der Nicelli am Lido nach Rom der zweitwichtigste italienische Flughafen.

Den Zweiten Weltkrieg überstand der Nicelli weitgehend unbeschädigt. Nach 1945 verlor er seine Rolle als Hauptflughafen an den neuen Flughafen Marco Polo am Festland. 2014 wählte die BBC den Flughafen Nicelli unter die zehn schönsten Flughäfen der Welt. Zum 100-jährigen Jubiläum 2026 ist ein großes Eventprogramm geplant. „Mitte Mai eröffnen wir eine Ausstellung im Bunker“, verrät Mecconi, der außerdem große Fliegertreffs ankündigt: „Im September werden zwei Dutzend Rotarier mit ihren Maschinen bei uns landen. Während der Filmbiennale erwarten wir ein großes Junkers-Treffen.“ Junkers Aircraft eröffnete 2025 sogar eine Dependance am Lido und knüpft damit an die historische Verbindung an. Der Flughafen symbolisiert die Pionierzeit der italienischen Zivilluftfahrt: vom militärischen Notbehelf 1915 über den ersten Linienflug 1926 bis zum erhaltenen Architekturjuwel. Heute steht er als überaus lebhaftes Denkmal der frühen Aviatik mit unverändertem Charme.