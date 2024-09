Schwerer Verkehrsunfall Samstagvormittag auf der Südsteirischen Grenzstraße (B 69) in Richtung Soboth. Gegen 9.30 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seiner Zugmaschine samt einem nicht zum Verkehr zugelassenen Anhänger bergwärts unterwegs. Im Bereich Magdalensberg, Gemeinde Lavamünd, bog er nach links zu einem Anwesen ein.

In jenem Moment wollte ein Motorradlenker aus dem Bezirk Voitsberg, Steiermark, am abbiegenden Traktorgespann rechts vorbeifahren und geriet dabei über den rechten Fahrbahnrand. Der 80-Jährige stürzte in der Folge rund sechs Meter über die angrenzende Böschung ab und kam unter dem Motorrad zu liegen.

Anrainer leisteten Erste Hilfe

Der Traktorlenker sowie anwesende Anrainer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der Steirer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.