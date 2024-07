Schwerer Verkehrsunfall in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim: Ein 44 Jahre alter Mann aus Ungarn kam am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Nockalmstraße mit seinem Motorrad in einer Kurve zu weit in die Mitte und stieß frontal in den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 29 Jahre alten Mann aus Deutschland. Der Motorradlenker wurde gegen die Windschutzscheibe und schließlich über das Auto geschleudert - schwer verletzt kam er anschließend auf der Fahrbahn zu liegen.

Mit Rettungshubschrauber ins Spital

Der Motorradfahrer wurde nach Erstversorgung durch einen zufällig nachkommenden Arzt sowie der Rettung und des Notarztteams vom Rettungshubschraubers C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.

Der Pkw-Lenker und dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Die Nockalmstraße musste wegen der Unfallerhebungen für rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.