Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass im Mai dieses Jahres ein Einbruchsdiebstahl in Villach rasch geklärt werden konnte. Die Frau hatte vom Balkon aus beobachtet, dass jemand in das benachbarte Einfamilienhaus eingestiegen war. Sie alarmierte die Polizei. Mehrere Streifen waren kurz darauf vor Ort, Polizisten umstellten das Haus. Der Einbrecher sprang daraufhin aus einem Fenster und versuchte, zu Fuß zu flüchten.

„Zwei Polizeibeamte verfolgten den Täter daraufhin und gaben währenddessen auch einen sogenannten Signalschuss ab, um die anderen Kräfte auf die Position des Flüchtenden aufmerksam zu machen“, hieß es von der Landespolizeidirektion Kärnten.

Der Verdächtige konnte schließlich angehalten und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 35 Jahre alten Mann aus Villach. Bei seiner Flucht hatte er einen Rucksack mit Diebesgut (Schmuck) verloren. Die Beute konnte der Besitzerin, einer 62-jährigen Frau, wieder zurückgegeben werden. Der Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach führte weitere Erhebungen durch.

Waschanlage schwer beschädigt

Und diese Erhebungen führten zum Erfolg, wie die LPD am Mittwoch bekanntgegeben hat. Dem 35-Jährigen konnten zwei weitere Einbrüche nachgewiesen werden. In der Nacht zum 1. März 2024 versuchte er einen Geldwechselautomaten einer Waschanlage in der Maria Gailer Straße in Villach aufzubrechen. Dies gelang ihm zwar nicht, jedoch richtete er mehrere Tausend Euro Sachschaden an.

Am 10. April 2024 brach der Mann in ein Einfamilienhaus in Villach ein. Dabei erbeutete er Schmuck, Uhren, eine Spielekonsole und eine VR-Brille im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro.

Zu diesen weiteren Taten zeigte er sich bei seinen Einvernahmen umfassend geständig. Die Einbrüche beging er, laut seinen Aussagen, um seine Suchtgiftabhängigkeit zu finanzieren. Der Mann befindet sich seit seiner Festnahme im Mai in der Justizanstalt Klagenfurt.