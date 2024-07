Schwerer Unfall im Bezirk Spittal: Am Mittwoch gegen 0.40 Uhr in der Früh wollte in Döbriach, in der Gemeinde Radenthein, ein Pkw-Lenker (24) aus dem Bezirk Villach von der Millstätter Bundesstraße (B 98) nach links in die Glanzer Landesstraße (L 39 a) einbiegen. Dabei stieß er frontal gegen das auf der Landesstraße entgegenkommende Motorfahrrad eines 17-Jährigen Lenkers aus dem Bezirk Spittal.

Der 17-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin kamen zu Sturz und wurden schwer verletzt. Sie mussten nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Am Motorfahrrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde schwer beschädigt. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.