Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach registrierte sich - angelockt on einem Inserat, das vermeintlich hohe Gewinne versprach - in einem sozialen Netzwerk auf einer Handelsplattform. Er tätige danach mehrere Überweisungen auf ein ausländisches Konto. Als das Opfer eine Auszahlung des angeblichen Gewinns veranlassen wollte, wurde das Konto gesperrt. Der Mann erleidet einen Gesamtschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro.