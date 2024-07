Ein 61-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach übersah Montagmittag beim Linksabbiegen auf die Seeufer Landesstraße (L 53) in Faak am See im Bezirk Villach den Lkw eines Entsorgungsunternehmens, gelenkt von einem 51-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Pkw-Insassen im Alter von zehn und 15 Jahren schwer verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden, der Lkw wurde schwer beschädigt. Es standen sieben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Faak am See im Einsatz.