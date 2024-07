Ein ungewöhnlicher Unfall im Bezirk St. Veit endete in der Nacht auf Mittwoch einigermaßen glimpflich: Ein neunjähriges Mädchen stürzte in der Gemeinde Hüttenberg gegen 0.30 Uhr vom Kinderzimmer im ersten Stock ihres Wohnhauses aus dem Fenster. Der Vater, der das Mädchen kurz darauf weinend vor dem Gebäude vorfand, verständigte die Einsatzkräfte.

Die Neunjährige erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen lediglich eine Armverletzung und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C 7 in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Grund für den Sturz dürfte nach bisherigen Ermittlungen ein Schlafwandel gewesen sein, so die Kärntner Polizei in einer Aussendung.