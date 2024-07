Verkehrsunfall am Mittwoch im Bezirk Klagenfurt Land: Ein 55 Jahre alter Mann aus dem genannten Bezirk fuhr am Nachmittag mit seinem Pkw auf der L97 im Bereich von Plescherken in der Gemeinde Keutschach am See. Dabei trat plötzlich eine 77 Jahre alte Frau aus den Niederlanden aus bisher unbekannter Ursache vom Gehsteig auf die Fahrbahn.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Sie wurde trotz Ausweichmanövers von einem Außenspiegel des Fahrzeuges erfasst und stürzte zu Boden. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt gebracht werden.