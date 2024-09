Erst vor drei Tagen hatte Schlagersänger Nik P. auf Facebook gepostet, dass er sich schon sehr auf seine Clubtour freue. Seinen Sohn Niklas hatte er zuvor als neuen Drummer vorgestellt. Am Samstag folgte nun die Hiobsbotschaft für die Fans des gebürtigen Kärntners: Er sagt seine, für den Herbst geplante Clubtour durch Deutschland ab. Eine Entscheidung, die ihm offensichtlich nicht leicht gefallen ist: „Mit schwerem Herzen müssen wir euch heute mitteilen, dass wir uns dazu (...) entschieden haben. Ich weiß, dass viele von euch sich schon sehr darauf gefreut haben, mich in dieser besonderen, intimen Atmosphäre zu erleben - und glaubt mir, das habe ich auch.“

Tickets zurückgeben

Ihm sei bewusst, dass die Entscheidung viele seiner Fans enttäuschen werde. Aber während der intensiven Vorbereitungen habe man gespürt, dass alles noch nicht so stimmig sei, wie es sein müsse. Möglicherweise sei dieses „Abenteuer“ zu früh geplant gewesen, so Nik P., der auf das Verständnis seiner Fans hofft: „Bitte wendet Euch bezüglich der Tickets an die jeweiligen Veranstalter Eurer Stadt.“

Im Mai dieses Jahres hatte Nik P. sein neues Album „Was wirklich zählt“ veröffentlicht. Bei der Clubtour zwischen 25. September und 18. Oktober wollte der Friesacher elf deutsche Städte besuchen - darunter München, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt.