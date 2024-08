Die Arbeit hat dem Team offensichtlich Spaß gemacht: Am Donnerstag wurde in Kitzbühel das Video zur neuen Single „Der Michl mit der Sichl“ von Melissa Naschenweng gedreht. In einer Szene wirft sich der Kärntner Schlagerstar vor dem besungenen Protagonisten sogar zu Boden. Es geht der 34-Jährigen (in der fiktiven Handlung) wohl darum, die Aufmerksamkeit des Michl zu erregen.

Der Text des am Freitag auf allen gängigen Plattformen erschienenen Songs ist übrigens durchaus zweideutig. Nur eine von vielen Passagen, auf die das zutrifft: „In meinem Bauch sind Schmetterlinge, wegen seiner scharfen Klinge.“

Naschenweng-Fans sollten sich übrigens den Sonntag schon rot im Kalender markieren. In der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ wird der Schlagerstar aus dem Lesachtal „Der Michl mit der Sichl“ vorstellen. Es (oder er?) ist die zweite Single ihres neuen Albums „Alpenbarbie“, das im Jänner erscheinen wird.