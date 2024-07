Alles wird Glut! Die Menschen grillen Gemüse und Betrügern, die mit dem Namen von Melissa Naschenweng Geschäfte machen wollten, wurde das Handwerk gelegt. Mehr im Satire-Podcast der Kleinen Zeitung.

Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung besprechen in dieser Episode folgende Themen:

Internet-Betrüger machen auch vor den prominentesten Österreichern nicht Halt! Die Namen von Arnold Schwarzenegger und Melissa Naschenweng wurden entehrt.

und wurden entehrt. Alles wird Glut! Die Österreicher grillen lieber Gemüse als Fleisch . Und auch die Frage, wie ein Burger gebaut werden muss , ist nun (angeblich endgültig) geklärt.

. Und auch die Frage, , ist nun (angeblich endgültig) geklärt. Die S-Klasse wird überleben! Das freut nicht das Klima, vielleicht aber ein paar gesetzte Herren.

Das freut nicht das Klima, vielleicht aber ein paar gesetzte Herren. Immer mehr Menschen treibt es im Sommer in den hohen Norden. Droht dort der nächste Over-Tourism ?

? Wer kann helfen? Der Sommerhit „Gelatti“ von Eva Glawischnig hat einen Refrain, den wir nicht zuordnen können. Dienliche Hinweise bitte in den Kommentaren.

hat einen Refrain, den wir nicht zuordnen können. Dienliche Hinweise bitte in den Kommentaren. Die ausführliche Besprechung des politischen Geschehens in den USA gibt es im Podcast „WFT America“ von Julian Melichar und Tobias Kurakin .

. Hier gibt es die Tickets für das Podcast-Festival der Kleinen Zeitung am 7. September im Stadtsaal Wien.

