Jetzt ist Melissa Naschenwengs Urlaubs-Geheimnis gelüftet. Der Kärntner Schlagerstar hat seinen Fans in den vergangenen Tagen nämlich in den Sozialen Netzwerken ein Rätsel aufgegeben, indem sie zwar schöne Grüße vom Meer schickte, aber den Urlaubsort geheim hielt. Doch jetzt hat das Rätseln ein Ende: Melissa Naschenweng gab ihren Urlaubsort bekannt. Während viele Fans auf Kroatien oder Italien tippten, befand sich die Kärntnerin in einem anderen beliebten Urlaubsland, nämlich in Griechenland.

Zu den Klängen von Udo Jürgens „Griechischer Wein“ postete sie ein Urlaubsvideo samt Herz mit griechischer Flagge. Es folgten weitere Urlaubserinnerungen mit Ziegen, traumhaften Sandstränden, Pools oder von einer Fahrt mit dem Jet Ski.

Melissa Naschenweng ist in Griechenland © Instagram/melissa_naschenweng

Lange hat die Sängerin allerdings nicht Zeit, sich zu erholen. Denn „jetzt geht‘s dann weiter“ schreibt sie unter eines ihrer Urlaubsfotos und postet gleich dazu ihren Terminkalender. Schpon am 18. August steht sie im „Fernsehgarten“ vor der Kamera, ehe weitere Auftritte anstehen. Und am 21. September startet dann die Bergbauernbuamtour.