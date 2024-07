Die Nockis sind eine musikalische Institution in Kärnten und auch in der Österreichischen Schlagerwelt. Vor zwei Jahren feierte die Band ihr 40-jähriges Jubiläum, und eine Musikdokumentation widmete sich in 60 Minuten ihrer besonderen Karriere. Von den ersten Auftritten in der Schweiz Anfang der 1980er-Jahre bis hin zu den großen Bühnen und den einzigartigen Nockis-Hits mit unzähligen Gold- und Platin-Auszeichnungen.

Neben den Gründungsmitgliedern Gottfried Würcher und Wilfried Wiederschwinger erzählen auch weitere Bandmitglieder von ihren Erlebnissen. Aber nicht nur das: Zu Wort kommen auch viele weitere Stars der deutschsprachigen Schlagerszene. Andrea Berg, Bernhard Brink, Beatrice Egli, die Amigos, Andreas Gabalier, Sabine „Sassy“ Holzinger (Die Seer), Semino Rossi, Melissa Naschenweng, Franz Klammer, und viele mehr geben in der Dokumentation Anekdoten zum Besten.

Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte, sich die Doku anzuschauen, bekommt am Samstag erneut die Gelegenheit dazu: Um 22.20 Uhr wird „Nockis 40 – Österreichs erfolgreichste Schlagerband“ auf dem deutschen TV-Sender SWR ausgestrahlt.