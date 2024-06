Die erste große Liebe. Auf dem Pausenhof getroffen, der erste Kuss im Kornfeld und dann mit einem kleinen Zelt am Baggersee, die Nacht unterm Sternenzelt verbracht – und das mit Marie. Die Nockis singen in ihrer neuen Single über eben diese Verliebtheit in der Jugend.

„Marie, ich vergess Dich nie“ ist die erste Singleauskopplung aus dem am Freitag erscheinenden Album der Kärntner Schlagerband. Das trägt den klingenden Namen „gefühlsecht“ und wer dabei im ersten Moment an den Werbeslogan für ein Produkt denkt, das vielleicht auch bei jener Nacht am Baggersee dabei war, der liegt grundsätzlich nicht ganz falsch, denn: „Der Albumtitel klingt auf den ersten Blick recht provokativ, doch das ist in diesem Fall durchaus anders gemeint. Denn in diesen zwölf neuen Songs geht es in erster Linie um liebevolle Erinnerungen an vergangene Romanzen, romantische und tiefe Liebesgefühle – also um ,gefühlsecht‘ im Sinne von Wahrhaftigkeit“, heißt es von den Nockis.

Die mit Liebe produzierten und arrangierten Schlager sollen sofort gute Laune machen und wieder moderne Strömungen aufnehmen. Neben „Marie, ich vergess Dich nie“ schwelgt auch der einfühlsam mit akustischen Gitarren aufgenommene Song „Mississippi River“ in verliebten Erinnerungen einer längst vergangenen Jugendliebe. Die bewegende Love-Story spielt während eines Urlaubes am Mississippi in den USA.

„gefühlsecht“ wird es dann wieder beim nächsten Lied, denn ein Hauch Erotik und tiefe Liebesgefühle bestimmen den entspannten Song „Heute tanzen wir ganz eng“. Verloren in Gefühlen, kommt sich ein Paar beim Tanzen immer näher und wird am Ende eins. Und das Thema Tanzen bleibt: „Für immer Sirtaki“ ist ein sonnendurchflutetes Liebeslied mit griechischem Flair.

Nockis live erleben

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr vom 13. bis 15. September in Millstatt am See das traditionelle „Nockisfest – Kärntens legendärste Schlagerparty“ statt. Infos dazu gibt es unter www.nockis.at.