Der „smago! Award Österreich & Südtirol 4.0“ hat am Donnerstag in der Hohenhaus Tenne in Schladming das 25-jährige Bestehen des gleichnamigen Online-Portals gefeiert (smago! steht für SchlagerMAGazin Online).

Bei der Preisverleihung gaben sich die Top-Stars der deutschsprachigen Musikszene sowie die „jungen Wilden” die Klinke in die Hand. Dabei standen auch einige Künstlerinnen und Künstler aus Kärnten bzw. Slowenien auf der Bühne, einige von ihnen durften einen der Awards mit nach Hause nehmen.

Die Nockis rund um Gottfried Würcher durften sich über die Auszeichnung „Österreichs erfolgreichste Schlagerband“ freuen. „Welche Ehre! Der abwesenden Siegi (Auslandsaufenthalt) wurde durch unsere Techniker Harry Rummel vertreten. Es war ein wunderschöner Abend mit vielen lieben Kollegen“, schreiben sie auf ihrer Facebook-Seite.

Dass die Awards durchaus klingende Namen haben, beweist jener für den Kärntner Sänger Silvio Samoni, der sich spätestens jetzt offiziell „Die goldene Stimme vom Wörthersee“ nennen darf. Aber auch der slowenische „Export“, der in Kärnten beliebte Sašo Avsenik & seine Oberkrainer, wurde ausgezeichnet und zu den „neuen Könige der Oberkrainer-Musik“ gekrönt.

Gemeinsam auf dem roten Teppich und der Bühne mit Schlagergrößen Heino, Hansi Hinterseer, den Seern und Oliver Haidt standen auch die Kärntner Sängerinnen Melanie Payer und Adriana.