Das ist ein Schlager! Sängerin Tamara Kapeller gab auf Facebook bekannt, dass sie es in den iTunes Charts Austria auf Platz 1 geschafft hat. Und zwar mit ihrem neuesten Lied: „Wie wär´s?“ Die Schlagersängerin aus Feldkirchen schreibt aufgeregt an ihre Fans: „Wahnsinn. Fettes Danke allen für den sensationellen Einstieg mit „Wie wär‘s!“.

In den Kommentaren darunter wid auch das Video von Kappeller gelobt, in dem sie bauchfrei und in Jeans - ganz im 80er-Jahre-Look - tanzt und singt. Erst am Freitag hatte die Feldkirchnerin auf Facebook bekannt gegeben, dass ihre neue Single heraußen ist und nun kann sie sich schon über Platz 1 in der Kategorie Schlager freuen und über Platz 15 in der Sparte iTunes Allgemein.

In ihren Liedern erzählt die 35-Jährige ganz generell von traurigen und fröhlichen Momenten. „Einfach von dem, was im Alltag so passiert,“ wie sie sagt. Daher achtet sie auch bewusst auf ihre Umgebung, um sich Inspiration für ihre Songs zu holen, meinte Kapeller einmal in einem Interview.

Wenn die Kärntnerin nicht gerade an einem neuen Lied schreibt, geht die Instrumental- und Gesangspädagogin, die an den Musikschulen des Landes Kärnten in Feldkirchen und Eberndorf unterrichtet, auch gerne wandern oder ist im Sommer am See auf ihrem Stand-Up-Paddel anzutreffen.

„Im Schlager bin ich musikalisch richtig angekommen“, schwärmt Kapeller. Seit ihrem fünften Lebensjahr spielt die energiegeladene Musikerin Gitarre und hat zeitgleich mit Ballett begonnen. Zusätzlich absolvierte sie eine Musical- sowie Gesangsausbildung.