Kunst ist die Essenz der Menschheit. Diese fünf Kunstschaffenden haben das Jahr geprägt und haben uns mit ihren Werken und Performances berührt. Welcher der fünf Nominierten für die Wahl „Köpfe des Jahres“ aus St. Veit und Feldkirchen bekommt Ihre Stimme?

JETZT ABSTIMMEN

Engagierte Kulturaktivistin

Die Feldkirchner Erwachsenenbildnerin Veronika Gaugeler-Senitza ist seit Jahresbeginn Präsidentin des kultur-forum-amthof. „Kunst und Kultur haben eine herausragende Bedeutung für uns als Gesellschaft. Sie spiegeln gesellschaftliche Diskurse wider, sie bieten uns Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, sie weisen über das alltägliche Geschehen hinaus“, sagt Gaugeler-Senitza. Sie ist gefragte Referentin in der Erwachsenenbildung. Die Kulturaktivistin hat drei erwachsene Kinder, die auch alle musik- und kulturbegeistert sind. Weiters ist sie Kuratorin der evangelischen Pfarrgemeinde Waiern/Feldkirchen.

Veronika Gaugeler-Senitza © Privat

Energiegeladene Sängerin

Die Schlagersängerin Tamara Kapeller begann bereits mit fünf Jahren, Gitarre zu lernen. Es folgten eine Gesangsausbildung und auch CD-Veröffentlichungen mit ihrer Band „Bandhouse“. Die Feldkirchnerin startet nun ihre Solokarriere. Als „positives Energiebündel“ will sie „Emotionen wecken, Geschichten schreiben, Leidenschaft erleben und Gefühle ausdrücken – das kann man nur mit Musik“.

Tamara Kapeller © Privat

Zauberhafter Schauspieler

Mit ihm wird es magisch: Josef Ellers steht als „Harry Potter“ auf der Bühne des Hamburger „Mehr!“-Theaters. Der 35-Jährige hatte übrigens für seine Theaterrolle tatsächlich Zauberunterricht. Und etwas hat er weggezaubert, den letzten Teil seines bürgerlichen Namens: Josef Ellers heißt eigentlich Josef Ellersdorfer und stammt aus der gleichnamigen St. Veiter Nudeldynastie.

Josef Ellers © Ulrich Schaarschmidt

Faszinierender Künstler

Der Künstler Andres Klimbacher aus Liebenfels machte zu seinem 60. Geburtstag mit der Werkserie „Infinite Loops – unendliche Schleifen“ aufmerksam. Das Spiel mit Wahrheit und Täuschung in theoretischer und realer Wirklichkeit fasziniert ihn. „Wenn man sich die gesellschaftlichen und politischen Abläufe der jüngsten Vergangenheit ansieht, hat man schon oft das Gefühl, man lebt in einer ständigen Wiederholung der Geschichte“, sagt er.

Andres Klimbacher © Gert Köstinger

Besondere Kunstmalerin

Kräftige Bilder in Öl und Acryl sind die Werke von Elisabeth Wedenig. Die Künstlerin ist 1980 in St. Veit geboren und lebt und arbeitet in Kärnten und in Wien. Unzähligen Ausstellungen und Arbeitsperioden in vielen Ländern kann sie auf ihrer Vita aufweisen. Fantastisch und eigenwillig sind ihre Bilder, mit denen sie unzählige Geschichten erzählt und menschliche Figuren darin sowie den Betrachter in einen Kosmos von Träumen und Erinnerungen schickt.