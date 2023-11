Es sind bekanntlich sehr herausfordernde Zeiten, die wir gerade durchleben. Um so beeindruckender ist es, wie sich viele Menschen in ganz Kärnten und in Osttirol in den unterschiedlichsten Bereichen des täglichen Lebens diesen Herausforderungen stellen und Großes und Großartiges leisten. Diesen Menschen widmen wir uns – mit Ihrer tatkräftigen Hilfe – bereits traditionell bei der alljährlichen Wahl zu den „Köpfen des Jahres 2023“.

Vom 5. bis zum 19. November waren Sie aufgefordert, uns Vorschläge zu schicken. Aus den zahlreichen Nominierungen haben wir, wie wir finden, sehr gute Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt, die sich von heute bis einschließlich 31. Dezember, 24 Uhr, Ihrer Wahl stellen.

Gewählt wird in den vier „Großregionen“ Osttirol/Oberkärnten, Feldkirchen/St. Veit, Völkermarkt/Wolfsberg sowie Klagenfurt/Villach, hier mit Unterstützung des Musikvereins Kärnten und den fünf Kategorien Kultur, Unternehmergeist, Sport, Junge Talente und Starke Persönlichkeiten. In jeder dieser Kategorien haben wir fünf Menschen ausgewählt, die wir für Ihre Region auf den folgenden Seiten vorstellen. Jeder einzelne von ihnen hätte natürlich den Sieg verdient, insofern haben Sie unter www.kleinezeitung.at/kdj die Qual der Wahl.

Wer die meisten Stimmen von Ihnen bekommt, darf sich schon bald „Kopf des Jahres 2023“ nennen. Wer gewonnen hat, erfahren Sie übrigens Ende Jänner.