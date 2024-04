Der Urlaub auf der Trauminsel Sri Lanka liegt schon einige Zeit zurück. Jetzt postete Ex-Starmaniac Stephanie Madrian auf Instagram Fotos von sich und ihrem Freund. Und nicht nur der Ring am Finger der linken Hand spricht eine deutliche Sprache, auch die Hashtags unter dem Posting der Kärntnerin. Verlobung, Verlobungsring, verlobt steht dort auf Englisch. Und die ersten Glückwünsche ließen auch nicht lange auf sich warten. Der Antrag soll auf einer einsamen Klippe erfolgt sein. Und das – ganz romantisch – bei Sonnenuntergang. Das zeigen Fotos der Klagenfurterin auf TikTok. Wann die Hochzeit folgt, ist nicht bekannt.

Madrian veröffentlichte im Vorjahr ihr Musikvideo zum Song „Keep Dancing“. Dieses wurde im Wappensaal in Klagenfurt gedreht. Der Kleinen Zeitung verriet sie damals: „Ich habe den Song in einer Zeit geschrieben, in der es mir nicht so gut ging.“ Mit dem Titel will sie anderen Mut machen, niemals aufzugeben. Die 26-Jährige nahm im Jahr 2021 an der österreichischen Castingshow „Starmania“ teil und schaffte es dort bis ins Semifinale. Bereits kurz danach veröffentlichte sie ihren ersten eigenen Song „These Days“.