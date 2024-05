„Lieber Murli, wir wünschen dir eine gute Genesung und freuen uns schon, wenn du wieder schmerzfrei tänzelnd mit uns auf der Bühne stehst. Deine Jungs von den Nockis und das ganze Nockis Team!“, schreibt die Kärntner Schlagerband am Donnerstag auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite.

Wilfried Wiederschwinger (E-Bass, Saxophon, Gesang) musste sich Anfang der Woche einer lang geplanten Knie-Operation unterziehen. Die OP hat er gut überstanden, es gehe ihm sehr gut, schreiben die Nockis weiter. Aber da sich der Oberkärntner noch schonen und ein paar Tage pausieren muss, fällt er für den Auftritt am Freitag in Umag aus. Daher wird ihn „unser langjähriger Techniker Thomas ,Mora‘ Moravec am Bass vertreten“.