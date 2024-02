Eine der erfolgreichsten Schlagerbands Österreichs lädt von 13. bis 15. September 2024 zum Nockisfest in ihre Heimat. Am Millstätter See dürfen sich Fans auf drei Tage Schlager freuen.

Den Anfang am Freitag, dem 13. September, machen Fantasy, Sigrid & Marina, Mela Rose und Sandro. Am nächsten Abend, am Samstag, wollen ABBAriginal, die Ursprung Buam, Musikapostel und Freeze Up das Publikum begeistern. Am Sonntag findet schließlich bei freiem Eintritt der traditionelle Frühschoppen statt. Auf der Bühne stehen Silvia Kaufmann, das Kärntner Skilehrer Trio, Die Hikos und mehr.

Die Nockis selbst stehen an allen drei Tagen auf der Bühne, die Moderation am Freitag und Samstag übernimmt Marco Ventre, am Sonntag reißt Alex Weber das Mikro an sich. Karten gibt es unter anderem bei Oeticket.