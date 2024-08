Der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng ist untergetaucht: Zu den Klängen von Umberto Tozzis legendärem Song„Gente di Mare“ schickte sie jetzt ihren Fans über Instagram die „allerschönsten Grüße“ vom Meer. „Zum ersten Mal eine Woche lang privat im Urlaub“, lässt sie ausrichten. An welchen Strand sie sich befindet, verrät sie bewusst nicht. Ihr Urlaubsort soll geheim bleiben, wünscht sich die Kärntnerin. Privat ist eben privat. Ihre Fans können deshalb nur rätseln - ist sie in Kroatien? In Italien? Oder hat es sie noch weiter in den Süden gezogen?