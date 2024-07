Auch wenn man sich zehn Jahre alte Fotos aus den Anfangszeiten von Melissa Naschenwengs Karriere anschaut, sieht man, dass sich ihr Stil zwar immer wieder verändert hat, eine Farbe zieht sich aber deutlich durch alle Jahre: Pink. Pinkes Mikro, pinke Blumen, pinker Lidschatten. Und die pinke Lederhose ist sowieso seit Langem Markenzeichen der Kärntner Schlagersängerin.

Da fühlt man sich doch an eine andere berühmte blonde Frau in Pink erinnert: Barbie. Das dachte sich wohl auch Naschenweng und begab sich bei der Suche nach einem Titel für ihr neues Album auf Margot Robbies Spuren. Die Schauspielerin verkörperte letztes Jahr die namensgebende Heldin in dem feministischen Film „Barbie“ der Regisseurin Greta Gerwig.

Und so wird die pinke Puppen-Stilikone kurzerhand ins Lesachtal verfrachtet, denn Naschenwengs Album trägt den Namen „Alpenbarbie“. Dies verkündete die Sängerin am Mittwoch, einen Tag vor ihrem 34. Geburtstag: „Mein Album, das heißt Alpenbarbie, hab einen Lindner, brauch keinen Ferrari, und wie das Lied dann wirklich geht, hört ihr, wenn die CD dann steht“, singt sie in ihrer Instagram-Story. Und weiter: „Am 10. Jänner ist es soweit, Alpenbarbie für euch bereit. Gf‘reits euch drauf, wir gf‘reien uns a, Alpenbarbie, hurra, hurra.“ Vorbestellt werden kann es übrigens bereits ab Freitag.