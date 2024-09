Dominik Ruhdorfer (18) und Florian Napetschnig (21), Mechatroniker, Staatsmeister, lernten und arbeiten bei Flex in Althofen. Das ambitionierte Duo wurde vom amtierenden Weltmeister Japan kontaktiert, um mit japanischen Teams zu trainieren. „Wir waren 14 Tage bei Toyota in Tokio. Wir hatten den Eindruck, man wollte von uns europäisches Handwerk lernen und sehen, wie wir neue Aufgaben lösen“, erzählen die beiden. In Japan, wo drei Jahre lang für die WorldSkills trainiert wird, haben die Mechatroniker eine ganz andere Arbeitsaufteilung kennengelernt. „Organisation und Anordnung des Arbeitsplatzes ersparen viel Zeit, es ist überall Platz für Müll, es ist nichts dreckig“. Ihren Werkzeugwagen, der schon in Lyon eingetroffen ist, haben sie nach japanischem Vorbild gebaut.