Von 10. bis 15. September finden in der französischen Metropole Lyon die 47. Berufsweltmeisterschaften World Skills statt. Mehr als 1500 Teilnehmer aus fünf Kontinenten und 87 Ländern kämpfen mit ihren 1400 Experten in mehr als 60 Bewerben um mehr als 320 Medaillen. Das größte Team stellt China mit 68 Teilnehmenden in allen 59 offiziellen Bewerben. Sechs Berufe werden zum ersten Mal ausgetragen: Additive Fertigung, Digital Construction, Industrielle Konstruktionstechnik, Optoelektronik, Erneuerbare Energie und Robot Systems Integration.

Das Team Austria wird heuer 47 junge Fachkräfte, die sich über die Bundesbewerbe Austrian Skills qualifiziert haben, zu den Bewerben entsenden. Sie treten in 41 Berufen an. Auch Kärnten und die Steiermark setzen mit fünf und zwölf Teilnehmenden eine deutliche südösterreichische Note.

Wettkampf auf 26 Fußballfeldern

Die Bühne, auf der sie an vier Wettkampftagen hämmern, kochen und schrauben werden, ist gewaltig: Allein die Wettbewerbsfläche auf dem ­Eurexpo-Gelände von Lyon erstreckt sich über 140.000 Quadratmeter, das entspricht 26 Fußballfeldern. Sie ist in 13 Hallen unterteilt, erwartet werden dort rund 250.000 Besucherinnen und Besucher aus mehr als 90 Ländern. Schon mehr als 100.000 Schüler aus ganz Frankreich werden zu den World Skills anreisen.

Die Eröffnungsfeier findet in der LDLC-Arena statt, die 14.500 Quadratmeter groß ist und bis zu 16.000 Personen fassen kann. Auch der Umstand, dass die Schlusszeremonie im fast 60.000 Zuschauer fassenden Groupama-Stadion, Heimstätte von Olympique Lyon, zelebriert wird, unterstreicht den Stellenwert dieser Weltmeisterschaft.

Die Abschlussfeier findet in der Heimstätte von Olympique Lyon, dem Groupama-Stadion, statt © IMAGO / Matthieu Mirville

Erwartet werden 900 Medienvertreter aus 44 Ländern der Welt. Alleine World Skills International und World Skills Lyon 2024 werden während des Wettbewerbs mehr als 30.000 Fotos verarbeiten und mehr als 1500 Videos, Beiträge und Artikel produzieren. Eine Veranstaltung in Dimensionen wie dieser kurbelt auch die Wirtschaft an: In Lyon werden nur die angemeldeten Delegationen 5300 Hotelzimmer für insgesamt 42.000 Übernachtungen nutzen.

175.000 Kaffees halten wach

Die kulinarische Versorgung wird in Lyon – die Stadt gilt als „Bauch Europas“ – nicht zu kurz kommen: Das Delegiertenrestaurant der Eurexpo Lyon bietet Platz für 3000 Personen. Es gibt zwei weitere Restaurants, fünf Lounge-Bereiche, zwei Picknickbereiche für Studenten, zwei verschiedene Food-Truck-Areale und einen Konferenz-Catering-Bereich. Im Laufe des Wettbewerbs werden rund 112.000 Mahlzeiten zubereitet und mehr als 175.000 Kaffees serviert.

Diese Veranstaltung mit all ihren Bewerben ermöglichen mehr als 200 Sponsoren und Partner, darunter 28 global agierende Partner, die Ausrüstung, Werkzeuge, Geld, Software und Dienstleistungen zur Verfügung stellen.



Und damit die Berufsweltmeisterschaften glatt über die Bühne gehen, helfen hinter den Kulissen 1200 Freiwillige, sogenannte Volunteers. Diese Freiwilligen werden fast 6000 Stunden unentgeltlich für die Durchführung der Veranstaltung arbeiten, davon fast 500 aus anderen Ländern als Frankreich. Die Freiwilligen sind allen Altersgruppen zuzuordnen, der größte Anteil befindet sich jedoch zwischen 18 und 30 Jahren.