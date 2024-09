In wenigen Tagen ist es so weit: Von 10. bis 15. September finden in Lyon zum zweiten Mal Berufsweltmeisterschaften statt. Österreich entsendet 47 Teilnehmende, darunter sind zwölf Steirerinnen und Steirer mit großer Medaillenhoffnung. Wie man eine solche Medaille bei den World Skills in Lyon gewinnt, weiß einer jedenfalls ganz genau: Gastronom Hans Peter Fink aus Riegersburg, bekannt für das Gasthaus Haberl & Fink’s in Ilz. Er holte 1995 bei der ersten WM-Ausgabe in der französischen Metropole Bronze für Österreich.