Stolz jubeln die zwölf steirischen World Skills-Starterinnen und -Starter in ihrer einheitlichen blau-roten Tracht für die Kameras. Sie schwenken die rot-weiß-rote Fahne, halten das grüne Herz Österreichs ins Bild. Im Hintergrund auf der Start- und Landebahn des Grazer Flughafens heben Flieger ab. Jener mit den jungen steirischen Fachkräften, die an den 47. Berufsweltmeisterschaften in Lyon teilnehmen, geht zwar erst am 7. September, am Dienstag verabschiedeten Vertreter aus Politik und Wirtschaft das weiß-grüne Team aber bereits symbolisch.