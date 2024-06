Mitte September verwandelt sich das französische Messe- und Kongresszentrum Euroxpo Lyon im Zuge der Berufs-WM WorldSkills zur Bühne für die besten „Young Professionals“ (ausgelernte Fachkräfte unter 22 Jahren) der Welt. 250.000 Zuschauer werden die rund 1500 Teilnehmende aus über 65 Ländern in 59 Berufen zu Höchstleistungen anspornen.

Mit von der Partie ist ein junges Quintett aus Kärnten. Bau- und Möbeltischler Florian Dörfler aus Weitensfeld (tätig bei Konec GmbH in Feldkirchen), Elektroniker Georg Kelih aus Ferlach (Schüler der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt) und Restaurantfachmann Simon Wieland aus Krumpfendorf am Wörthersee (beschäftigt im Falkensteiner Schlosshotel Velden) sowie das Mechatroniker-Duo Florian Napetschnig aus Diex und Dominik Ruhdorfer aus Micheldorf – beide arbeiten für Flex in Althofen – greifen in der französischen Metropole nach Edelmetall.

Herausragende Ergebnisse

Am Freitag wurden die engagierten jungen Kärntner, die sich seit Monaten intensiv unter der Anleitung von Coaches vorbereiten, auf dem Pyramiedenkogel-Turm der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei strich Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl hervor: „Als inspirierende Vorbilder zeigen sie anderen jungen Menschen, dass berufliche Ausbildung, Wille und Leistung der Schlüssel zum Erfolg sind. Unsere talentierten Spitzenfachkräfte beweisen bei den Berufsweltmeisterschaften immer wieder eindrucksvoll, wie man mit Leidenschaft und Engagement herausragende Ergebnisse erzielt.“