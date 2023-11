Bei den AustrianSkills vergangene Woche traten 300 Jungfachkräfte in 29 Berufen an und stellten ihr Können unter Beweis. Die Flex-Lehrlinge haben die vergangenen Wochen mit den Vorbereitungen auf den Bewerb verbracht und ihr Wissen bei unterschiedlichen Aufgaben eingesetzt.

„Es mussten vorgegebene Aufgabenstellungen der Automatisierungstechnik umgesetzt werden. Die Teams haben die Anforderungen, bestehend aus Aufbau und Programmierung, gemeinsam erledigt. Bei der Abnahme wurden durch die Jury die Funktion, der mechanische Aufbau aber auch die qualitative Ausführung genauestens beurteilt“, erklärt der Leiter des Flex-Ausbildungszentrums, René Wallner.

Jetzt geht es nach Frankreich und Dänemark

Und der Fleiß zahlte sich dabei aus. In der Kategorie Mechatronik dürfen sich die Lehrlinge von Flex Althofen über einen Doppelsieg freuen. Mit dem ersten Platz in der Tasche darf das Team von Florian Napetschnig und Dominik Ruhdorfer an den WorldSkills 2024 in Lyon (Frankreich) teilnehmen. Dabei handelt es sich um die Weltmeisterschaften der Berufe.

Die Vizestaatsmeister Leon Korak und Noah Scheriau haben sich für die EuroSkills 2025 – die Europameisterschaften der Berufe – in Herning (Dänemark) qualifiziert.

„Wir sind stolz, solch engagierte und qualifizierte Talente in unserem Unternehmen ausbilden und unterstützen zu dürfen. Natürlich freuen wir uns mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den Besten der Besten Österreichs und Europas sowie bald auch der ganzen Welt messen“, sagt Martin Reiner, Geschäftsführer von Flex in Althofen.