Die Konkurrenz ist groß: Jedes Jahr treten junge Facharbeiterinnen und Facharbeiter bei den österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills) gegeneinander an, um den Sieg in ihrem Fachgebiet davon zu tragen. Auf den Stockerlplatz geschafft hat es dieses Jahr unter anderem Thomas Leitner von MT-Design in Zeltweg. Der Obdacher konnte in der Kategorie „Bau- und Möbeltischlerei“ vergangenes Wochenende bei der Meisterschaft in Salzburg die Silbermedaille erringen. Gold ging an Udo Gnadenberger aus Ziersdorf in Niederösterreich, Bronze an Florian Dörfler aus Feldkirchen in Kärnten.