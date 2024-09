Sie sind noch keine 20 Jahre alt und schon an der Weltspitze. Als ausgelernte Fachkräfte werden sie sich bei den WorldSkills in Lyon, den Berufsweltmeisterschaften, mit den weltweit Besten ihrer Branche messen. Fünf Kandidaten, so viele wie noch nie, schickt Kärnten heuer zum mondialen Wettbewerb in die drittgrößte Stadt Frankreichs, wo 1600 „Young Professionals“ aus 89 Ländern in 60 Disziplinen antreten und vier Tage lang Höchstleistungen vor Jury und Publikum erbringen werden. 250.000 Fans werden im 140.000 Quadratmeter großen Lyoner Messezentrum Eurexpo erwartet. Die Eröffnung findet am 10. September statt, die Sieger und Siegerinnen werden am Abend des 15. September bei der Schlussfeier im Groupama Stadion, dem drittgrößten Fußballstadion Frankreichs und Heimat von „Olympique Lyon“, bekannt gegeben.