Diesmal hatte sie noch mehr Superlative zu bieten und brach alle Rekorde: Die Lehrlingsgala präsentierte erstmals einen „Lehrling des Jahres“, der sich für die Berufsweltmeisterschaften WorldSkills qualifiziert hat, und einen neuen Rekord an Nominierten und Wählerstimmen. Über 50.000 Fans nahmen am Voting für 44 Nominierte teil, letztes Jahr standen 34 zur Wahl. Aus sechs Spartensiegern war der mit viel Applaus bedachte Jungtischler Florian Dörfler (18) als „Lehrling des Jahres 2023“ hervorgegangen, er hat in der Tischlerei Konec in Feldkirchen gelernt, wurde Landessieger der Lehrlinge und erreichte nach der mit Auszeichnung abgelegten Lehrabschlussprüfung bei den Staatsmeisterschaften AustrianSkills den dritten Platz. Im September vertritt er Kärnten bei den WorldSkills in Lyon in Frankreich, am März beginnt er gemeinsam mit Trainer Josef Ukowitz mit 600 Übungsstunden.

Begeistert von der Dynamik

Überreicht wurde ihm die Trophäe von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, völlig begeistert von der „Dynamik“, die von den Lehrlingen auf die Wirtschaft strahle. Er hob die hervor, die die „Extrameile“ machen. „In anderen Ländern werden Wettbewerbsteilnehmer freigestellt. Bei uns geht das neben der Arbeit“. Strahlend gratulierten dem Sieger auch Gewerbe-Innungsmeisterin Karin Walder und Talenteakademie-Leiter Christoph Dobozcky, der die „Gewinner-Typen“ für die WorldSkills präsentierte: Neben Dörfler und Tourismus-Staatsmeister Simon Wieland auch die Mechatroniker Florian Napetschnig und Dominik Ruhdorfer, sowie Elektroniker Georg Kehl.

Viel Applaus für Spartensieger

Mit viel Applaus bedacht wurden die hervorragenden Leistungen der Spartensieger und -siegerinnen Speditionskaufmann Felix Bräuer von Lagermax in Villach, der sich durch ausgezeichnetes geografisches Wissen auszeichnet und dem Transport- und Verkehr-Spartenobmann Bruno Urschitz gratulierte, Prozesstechniker Felix Perkonig von FLEX Althofen, dem es sehr „taugt“, was er macht und auf dessen Begeisterung und Engagement Industrie-Spartenobmann Michael Velmeden, der für Lehre nach der Matura plädierte, sehr stolz ist. IT-Techniker Jann Rainer von addIT Klagenfurt, der die ständige Weiterbildung liebt und auch in der Nacht arbeitet, siegte in der Sparte Information und Consulting, dessen Obmann Marc Gfrerer auf die Vorteile der digital skills hinwies, „Shopping-Maus“ Valentina Grünwald vom XXXLutz Wolfsberg, die in jedem Raum etwas sieht, was sie anders machen würde, ist Siegerin im Handel. Ihr gratulierte Spartenobmann Raimund Haberl. In der Sparte Tourismus brillierte Veronika Egartner, die gleich gerne mit Menschen und am PC arbeitet und HR-Mangerin werden will. Sie arbeitet im Almwellness Resort Tuffbad im Lesachtal. „Am besten ist man, wenn man für seinen Beruf brennt“, lobte Obmann Josef Petritsch ihre Leistungen.

Mentor des Jahres

Ihre Leistungen wären nicht möglich ohne die professionelle und hingebungsvolle Unterstützung ihrer Trainer Erwin Schurtl (Tourismus), Josef Ukowitz (Tischler), Michael Veratschnig (Elektrotechnik), Zlatko Begovic (Transport), die ebenfalls viel Zeit in die Wettbewerbsvorbereitung investieren. „Ihnen verdanken wir die Weiterentwicklung der dualen Ausbildung“, lobte Andreas Görgej vom Wifi. Als „Mentor des Jahres“ gekürt wurde Erwin Schurtl, Restaurantleiter im Parkhotel Pörtschach. Seit 1992 ist er Lehrlingsausbildner, seit 2012 bereitet er Lehrlinge und junge Fachkräfte auf internationale Wettbewerbe vor und hat mit ihnen gemeinsam 14 Medaillen geholt, darunter Weltmeisterschaftsgold für Franziska Ehgartner und je eine Bronzemedaille bei den EuroSkills für Anja Omann und Bettina Veratschnig. „Ich bin sprachlos“, dankte Schurtl fast unter Tränen, während ihm Simon Wieland, Lehrling des Jahres 2022, ein großes Kompliment machte: „Er ist immer respektvoll und wertschätzend“.

Der Mentor des Jahres Erwin Schurtl © Dieter Kulmer

Ein Spiegelbild der Jugendkultur lieferte der Klagenfurter Verein „Urban Playgroud“, der Lehrlinge in Break Dance ausbildet. Das Publikum war auch von diesen Leistungen begeistert.