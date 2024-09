Zu einem folgenschweren Unfall ist es Samstagnachmittag im Bezirk Liezen gekommen: Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben war mit seinem Auto auf der B 117 unterwegs, als er im Ortsgebiet von St. Gallen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr in einer Linkskurve geradeaus in eine Hausmauer. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw mehrfach, in dem sich auch seine 75-jährige Ehefrau befand. Erst 70 Meter weiter kam er zum Stillstand.