Aus bislang unbekannter Ursache kam Samstagnachmittag ein Motorradfahrer in der Gemeinde Landl zu Sturz, nachdem er gegen die Leitschiene prallte. Er war auf der B 25 in Richtung Gams bei Hieflau unterwegs, als der Unfall in einer leichten Kurve passierte. Er musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Unfallkrankenhaus Kalwang geflogen werden und erlitt schwere Verletzungen.